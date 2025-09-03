Incendios afectan tendido eléctrico

La tarde de este lunes, elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron de manera oportuna dos incendios en solares baldíos que ocasionaron daños a infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el titular de la corporación, Eduardo Rodríguez Cuéllar, el primer siniestro se reportó alrededor de las 15:00 horas en un predio ubicado a un costado del almacén Cepeda, donde un poste de la CFE resultó afectado.

Tras la movilización de personal y unidades, el incendio fue controlado a las 15:45 horas.

Minutos más tarde, a las 16:00 horas, se recibió un segundo reporte de incendio en otro solar baldío, esta vez en el poblado El Porvenir.

Nuevamente, las llamas alcanzaron un poste de la red eléctrica, provocando daños en la infraestructura., el fuego fue sofocado a las 16:45 horas.

Rodríguez Cuéllar destacó la rápida respuesta de los elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes evitaron que las llamas se propagaran y pusieran en riesgo viviendas o negocios cercanos.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar prácticas que puedan detonar incendios, como la quema de basura o pastizales.