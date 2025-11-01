Semana intensa para cuerpo de bomberos

El incendio de una camioneta se suma a la serie de llamados que han movilizado a los bomberos por siete veces en tan solo tres días.

¿Qué ocurrió?

El siniestro ocurrió a las 8:55 de la mañana, cuando se reportó el incendio de una camioneta sobre la carretera Miguel Alemán–Camargo, a la altura del tramo comprendido entre el Puente Las Chocolatas y Los Fresnos. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y los daños materiales fueron mínimos, informó el titular de Protección Civil Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Más tarde, alrededor de las 14:20 horas, se recibió un segundo reporte sobre un incendio de pastizal a orillas de la carretera ribereña, en el punto donde anteriormente se ubicaba el yonque Ríos, cerca de la entrada al ejido Camargo. Las llamas dañaron una tubería de agua y pusieron en riesgo la visibilidad de los conductores que transitaban por la zona.