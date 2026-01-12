Atienden incendio en basurero clandestino

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron un incendio registrado en un basurero clandestino ubicado a la orilla del río San Juan, logrando controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores.

De acuerdo con la información proporcionada por Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, titular de Protección Civil y Bomberos, el siniestro fue reportado alrededor de las 18:20 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Constitución, en un área cercana al cauce del río San Juan, donde se detectó la quema de desechos acumulados de manera irregular.

Tras recibir el aviso, las corporaciones de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las labores de sofocación, control y enfriamiento del área afectada, con el objetivo de evitar que el fuego se propagara y representara un riesgo para viviendas cercanas, la vegetación y el ecosistema del río.

Rodríguez Cuéllar informó que, gracias a la rápida intervención del personal operativo, el incendio fue completamente controlado alrededor de las 19:50 horas, restableciendo la seguridad en la zona.

El titular de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la creación de basureros clandestinos y la quema de basura, ya que estas prácticas representan un peligro para la salud, el medio ambiente y la seguridad de las familias camarguenses. Asimismo, exhortó a reportar de manera oportuna cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.



