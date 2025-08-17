Incendio casi reduce a cenizas una vivienda

Totalmente reducida a cenizas quedó una vivienda incendiada en la Colonia Nuevo Camargo, en hechos ocurridos la tarde de este sábado.

Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, Director de Protección Civil, dijo que atendieron de manera inmediata el reporte que recibieron a través de los números de emergencia, destacando que no se reportaron personas lesionadas.

El fuego se propagó rápidamente por lo que toda la vivienda sufrió afectaciones al dañarse la estructura y consumirse todo lo que se encontraba al interior.

La intervención de los elementos impidió que las llamas se propagaran a las viviendas vecinas las cuales se encuentran relativamente unidas en su estructura al ser un módulo habitacional del Infonavit donde se registró el siniestro.

El funcionario hizo un nuevo llamado a la comunidad en general a revisar sus instalaciones eléctricas y de gas, para prevenir situaciones como esta.