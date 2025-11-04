Construyen 10 mil casas en Altamira

Construyen 10 mil casas en AltamiraUna segunda empresa ha presentado de manera formal su interés en desarrollar otras 6 mil unidades habitacionales
Para el municipio de Altamira se contempla la construcción de 10 mil Viviendas Sociales, con lo que se contemplan nuevos desarrollos, para los cuales el Ayuntamiento se está preparando, informó el alcalde Armando Martínez Manríquez.
Dijo que una de las desarrolladoras ya se encuentra gestionando acuerdos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para iniciar obras en un terreno de 36 hectáreas, donde se planea levantar alrededor de 3 mil 500 viviendas.
¿Qué empresas están involucradas?
Además, una segunda empresa ha presentado de manera formal su interés en desarrollar otras 6 mil unidades habitacionales, dentro del esquema de vivienda de interés social. "Una empresa está en tratos con el Infonavit y construirá 3,500 viviendas; otra ya manifestó su intención de edificar cerca de 6 mil más. Muy posiblemente, estos proyectos comenzarán a materializarse a inicios de 2026", precisó Martínez Manríquez.
¿Cuál es la importancia de estos proyectos?
El alcalde destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno será clave para garantizar la viabilidad de estos proyectos, con el propósito de atender el déficit habitacional que enfrenta la región sur de Tamaulipas. Estos nuevos desarrollos se suman a los trabajos ya emprendidos por el programa federal Vivienda para el Bienestar, mediante el cual el Infonavit construye 1,125 casas de un solo nivel en el fraccionamiento 21 de Marzo, destinadas a trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mínimos.