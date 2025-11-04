Construyen 10 mil casas en Altamira

Para el municipio de Altamira se contempla la construcción de 10 mil Viviendas Sociales, con lo que se contemplan nuevos desarrollos, para los cuales el Ayuntamiento se está preparando, informó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Dijo que una de las desarrolladoras ya se encuentra gestionando acuerdos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para iniciar obras en un terreno de 36 hectáreas, donde se planea levantar alrededor de 3 mil 500 viviendas.

¿Qué empresas están involucradas?

Además, una segunda empresa ha presentado de manera formal su interés en desarrollar otras 6 mil unidades habitacionales, dentro del esquema de vivienda de interés social. "Una empresa está en tratos con el Infonavit y construirá 3,500 viviendas; otra ya manifestó su intención de edificar cerca de 6 mil más. Muy posiblemente, estos proyectos comenzarán a materializarse a inicios de 2026", precisó Martínez Manríquez.

¿Cuál es la importancia de estos proyectos?