Prevén aumento en casos de violencia

Para está temporada decembrina se prevé un incremento en los reportes de violencia familiar, informó el Secretario del Ayuntamiento de Altamira, Ricardo Ramírez Pérez.

Indicó que está incidencia ha ido a la baja desde hace dos meses en la zona sur de Tamaulipas, esto según informe de la Mesa de Reconstrucción de la Paz y Seguridad.

Menciona que en el mes de octubre se reportaron 33 casos de violencia en la conurbada y 28 en el mes de noviembre, registrando una baja considerable.

Expuso Ramírez Pérez, que Altamira es quien va a la cabeza de las denuncias, mencionando que es el fraccionamiento Jardines de Arboledas donde más se han tenido reportes al 911.

Dijo que seguirán trabajando con diversos programas y atención oportuna de las autoridades para bajar las cifras que desde la pandemia del COVID se dispararon sin que éstos tengan una significante disminución.

"Las autoridades nos manejan la posibilidad de que se incremente la violencia dentro del hogar a consecuencia de situaciones emocionales de las familias. Ojalá y no sea así. Nosotros vamos a seguir trabajando".

Asimismo, el funcionario municipal señaló que vecinos pueden reportar cualquier situación que se registre, incluso de forma anónima al 911.