Agreden a tránsitos

La Dirección de Tránsito de Altamira continúa enfrentando episodios de agresión por parte de algunos automovilistas, principalmente cuando son sorprendidos cometiendo faltas al reglamento vial, informó la Contraloría Municipal.

De acuerdo con la titular del área, Teresa del Carmen Torres Amador, los incidentes se presentan mientras los elementos realizan labores de supervisión y aplicación de sanciones, registrándose confrontaciones directas contra el personal operativo.

¿Qué medidas se están tomando ante las agresiones?

La funcionaria destacó que, aunque en el arranque del año no se han recibido quejas formales en contra de los agentes, la violencia por parte de ciertos ciudadanos sigue manifestándose durante los operativos de rutina.

Detalles sobre el uso de cámaras corporales

En ese sentido, subrayó la importancia del uso de cámaras corporales, las cuales permiten documentar cada intervención y aclarar responsabilidades. Explicó que este equipo ha sido clave para evidenciar tanto el correcto desempeño de los elementos como la falta de cooperación de algunos conductores.

Las grabaciones, añadió, no sólo fortalecen la transparencia en el actuar de la corporación, sino que también representan una herramienta de protección para los trabajadores municipales ante posibles señalamientos o conductas inapropiadas de terceros.

Torres Amador indicó que además de las cámaras, la corporación mantiene un monitoreo permanente mediante sistemas de geolocalización y atención inmediata a reportes ciudadanos, lo que permite dar seguimiento puntual a cada servicio.

"Estamos monitoreando diariamente, estamos recibiendo las llamadas, pero ellos traen las cámaras corporales y eso nos sirve y nos ayuda mucho".

Impacto de la violencia en la relación con la ciudadanía

Finalmente, reconoció que, pese a los conflictos registrados, también se han presentado intervenciones en las que prevalece el respeto entre automovilistas y agentes, lo cual contribuye a mejorar la relación entre la autoridad vial y la ciudadanía.