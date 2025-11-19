Buen Fin fue insuficiente

En este Buen Fin, las ventas en el sector comercio establecido se incrementaron entre un 30 a 40 por ciento, lo que ayudó a la recuperación económica de los comerciantes, dijo el presidente de la Canaco, César Sánchez Aguilar.

Indicó que esperaban un mayor repunte, de entre 50 y 60 por ciento, "pero bueno, fue suficiente, porque el 40, es algo que no teníamos contemplado".

¿Qué productos fueron los más comprados?

Asimismo, aseguró que el 89 por ciento de los clientes en distintos comercios hizo sus compras con tarjetas de crédito o débito, siendo principalmente teléfonos celulares, electrodomésticos y línea blanca.

¿Cómo influyó la seguridad en el evento?

El presidente del organismo camaral señaló que se vio mucha vigilancia de parte de la Guardia Estatal, mencionando que eso inhibió los robos o asaltos. "Estuvo muy bien, porque en los bancos había vigilancia, y también vimos policías a pie. Es muy bueno por la seguridad de la gente".

Para finalizar, Sánchez Aguilar refirió que los comerciantes ya se preparan para el pago de los aguinaldos, los cuales refirió son por ley.