Veladores recuperan motocicleta robada

Integrantes del Sindicato de Veladores de la zona conurbada localizaron una motocicleta que había sido robada la noche del jueves en la colonia Roger Gómez de este municipio: el hallazgo se registró alrededor de las 6:00 de la tarde del viernes.

De acuerdo con el reporte, el vehículo, una motocicleta Italika FT125 color negra, fue sustraída el pasado jueves por la noche del domicilio marcado con el número 94 de la calle Tampico de la referida colonia.

Durante un recorrido de vigilancia, los Veladores detectaron la unidad en condiciones de abandono en la calle Naranjos, esquina con Perimetral Madero, a espaldas del campo de gotcha en la misma colonia.

Al inspeccionarla, observaron que presentaba cables de encendido pelados, además de que le habían robado la pila y las tapas laterales.

Los elementos del cuerpo de veladores resguardaron el vehículo y notificaron de inmediato al propietario, Juan Daniel "C", de 27 años, quien labora en el campo Tamaulipas.

El afectado acudió al sitio para confirmar que se trataba de su motocicleta.

Se informó que al lugar arribaron también elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos para proceder conforme a la ley.

Cabe hacer mención que el afectado ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por la desaparición de su motocicleta.