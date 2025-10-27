Vecinos capturan a presunto ladrón y lo amarran a un poste en Altamira

La madrugada de este lunes, vecinos de la colonia Emiliano Zapata en Altamira sorprendieron a un hombre brincando bardas y presuntamente intentando ingresar a varios domicilios, por lo que decidieron actuar por cuenta propia y lograron detenerlo, entregándolo posteriormente a los veladores de la zona y a las autoridades.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes, cuando los residentes notaron la presencia de un sujeto que merodeaba los patios y techos de varias viviendas. Al percatarse de su intento por invadir una propiedad, varios vecinos salieron para confrontarlo, iniciándose una persecución que terminó con la captura del presunto ladrón.

El individuo fue sometido y atado a un poste mientras los habitantes solicitaron el apoyo de los veladores del sindicato de la zona conurbada, quienes acudieron al sitio y dieron aviso al número de emergencias 911. Momentos después arribaron elementos de la Guardia Estatal para tomar conocimiento de los hechos y poner al sospechoso a disposición de la autoridad competente.

Durante los recientes días, tanto autoridades como habitantes han colaborado en la detención de personas señaladas de robo en la zona sur de Tamaulipas.