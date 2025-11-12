A partir de 2026, detectarán gusano barrenador con binomios caninos en Tamaulipas

Para 2026, se tiene programado que binomios caninos realicen inspecciones para la detección del gusano barrenador en el estado de Tamaulipas, informó el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya.

Para ello, dijo, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), llevó a cabo la selección de aspirantes que formarán parte del programa de manejo de caninos para la detección del gusano barrenador en Tamaulipas.

Explicó que para marzo del próximo año, los caninos estarán completamente capacitados y listos para iniciar operaciones en la entidad. Una vez concluido su adiestramiento, los perros y sus manejadores conformarán binomios caninos especializados en la detección temprana del gusano barrenador.

Estos equipos serán asignados principalmente al Punto de Verificación Interna (PVI) de Altamira, considerado el punto de mayor flujo en el estado, con el objetivo de reforzar las acciones de bioseguridad y prevenir el ingreso de esta plaga a territorio tamaulipeco.

El Centro de Adiestramiento Canino del SENASICA es el encargado de la capacitación de los binomios. Las médicas veterinarias Lourdes Alarcón Cruz y Maite Tontle Rentería lideran el proceso de entrenamiento, que incluye la detección de productos de origen animal o vegetal que representen riesgo sanitario, así como la especialización en la identificación del gusano barrenador.