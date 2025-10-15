Nube genera asombro entre la población en Altamira

La tarde de este miércoles, los habitantes de Altamira, Tamaulipas, fueron sorprendidos por fenómeno natural en el cielo, el cual se pudo ver desde distintas partes de la ciudad. Fotos y videos rápidamente se hicieron virales.

De acuerdo con especialistas, se trata de una tromba marina que ocurrió sobre el sistema lagunario. Esto, señalan, es común en meses de julio a octubre debido a la inestabilidad local y humedad tropical.





Dejaron en claro que no afecta zonas urbanas aunque sí puede afectar a pescadores si se encuentran con la tromba marina, por caída de rayos y vientos de hasta 120kph.

En fechas recientes, pescadores pudieron grabar un video donde ser observa una tromba marina frente a playa Miramar en Ciudad Madero.