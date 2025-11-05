Choca taxi, deja a tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas la mañana de este martes tras un aparatoso choque entre un taxi y un vehículo particular en el sector Arboledas de Altamira.

El accidente se registró en el cruce de la Vialidad Perimetral-Duport y la calle C-3, donde un automóvil Ford Focus, color gris y con placas de Tamaulipas, fue impactado en su costado derecho por la unidad del transporte público.

¿Qué ocurrió?

Elementos de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los ocupantes de ambos vehículos, quienes presentaban golpes leves y crisis nerviosa. A pesar de lo aparatoso del percance, ninguna de las personas lesionadas requirió traslado hospitalario.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?