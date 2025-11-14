Positivo el aumento al pasaje; transportistas

Para el sector del transporte público de Altamira, el incremento de un peso a la tarifa del pasaje es positivo, aunque se estaba pidiendo el aumento de 2 pesos.

Jorge Lina Loya, director de Transporte Público Municipal, señaló que hasta el momento no tienen una notificación oficial.

"Lo que sabemos, es porque ha trascendido en las redes, pero no nos han dicho nada".

Y es que recientemente se informó que a principios de diciembre, más tardar a mediados, se daría un incremento a la tarifa del pasaje de un peso, es decir, subiría a 12 pesos.

"Por ahí hay unas noticias, pero no nos han informado que sea verídico, pero esperemos que sí. No es mucho, pero en verdad sí le ayuda al concesionario".

Indica que con un peso que sube la tarifa, seguramente se podrá ofrecer un mejor servicio a los usuarios, "si fueran dos, pues sería aún mejor".

El último incremento al pasaje se dio el año pasado, sin embargo, ya tenían 6 años sin que se otorgara este beneficio, lo que hizo que muchos concesionarios se fueran a la quiebra.

Luna Loya, expuso que realmente para el sector choferil les favorece este tipo de incrementos, pues las refacciones, combustibles e insumos van a la alza constantemente.



