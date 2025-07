Tránsitos, en la mira

Dos agentes de la Dirección de Tránsito de Altamira fueron denunciados ante la Contraloría municipal por, presuntamente, extorsionar a un operador de tráiler en la Avenida de la Industria .

Los hechos habrían ocurrido el pasado 11 de julio, de acuerdo con información proporcionada por el delegado de la corporación, Santiago Cerecedo Maya.

El funcionario detalló que, aunque la denuncia no fue presentada directamente ante la Dirección de Tránsito, ya se inició la recopilación de información para ubicar a los elementos presuntamente involucrados.

"Como tal, en la Dirección de Tránsito no nos ha llegado la denuncia; tengo entendido que se presentó directamente en Contraloría", explicó Cerecedo Maya.

Indicó que se entregará a la instancia correspondiente toda la información solicitada, como la ubicación exacta, la fecha y el horario de los hechos, para determinar quiénes integraban la patrulla asignada en ese punto.

"No sabemos exactamente qué es lo que pasó. Yo no tengo conocimiento porque la denuncia no llegó con nosotros", reiteró el delegado.

Recordó que en lo que va de la administración, derivado de investigaciones de la Contraloría, 11 elementos de Tránsito ya han sido dados de baja tras comprobarse su participación en actos de extorsión contra automovilistas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción y reiteró el compromiso de la corporación por brindar un servicio con cero tolerancia a prácticas indebidas.

"El llamado es evitar la corrupción, cero corrupción y una atención amable al ciudadano y ayudarlos cuando lo requiera, y eso se ha visto", concluyó.

