Cae camión a socavón

Un camión de volteo cargado con arena estuvo a punto de volcarse la noche de este viernes, luego de que un socavón se formara al ceder el pavimento bajo el peso de la unidad.

El incidente ocurrió sobre la Avenida Cuauhtémoc, frente al parque de barrio de la colonia Loma Alta.

Según reportes, el vehículo circulaba por la avenida cuando la parte trasera cayó súbitamente en un enorme hoyanco, quedando al borde de volcar hacia su costado derecho.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito local para tomar conocimiento de los hechos, mientras que cuadrillas de trabajadores comenzaron a descargar la arena del camión para aligerar su peso y proceder con su remoción. Además, se acordonó la zona para evitar accidentes posteriores y permitir la reparación del pavimento dañado.