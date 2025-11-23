Obligarán a negocios y viviendas instalar trampas atrapa grasa

Ante los constantes problemas que generan las descargas de grasa en la red de drenaje, la Dirección de Ecología de Altamira planteó que el uso de trampas de grasa sea obligatorio no sólo en establecimientos comerciales, sino también en viviendas.

El titular de la dependencia, Rubén Herbert Zárate, detalló que en días recientes se sancionó a 17 negocios por incumplir con este requerimiento, debido a que sus desechos han provocado obstrucciones y daños en el sistema sanitario.

Dijo que esa es una de las principales causas porque el drenaje colapsa, y genera encharcamientos de aguas negras en las calles.