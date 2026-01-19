¡Tragedia en Canarios!: mueren niñas en incendio

Dos menores de edad perdieron la vida horas después de haber sido rescatadas con vida de un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Ruiseñor del fraccionamiento Canarios, pese a los esfuerzos del personal médico por mantenerlas con vida.

De acuerdo con los primeros reportes, las niñas se encontraban dormidas en su recámara cuando se desató el siniestro.

Un vecino del sector, con apoyo de un Bombero voluntario, logró ingresar al inmueble y sacarlas del lugar entre el humo y las llamas.

Las menores, una de 3 años y la otra de 5, presentaban un cuadro severo de intoxicación, así como quemaduras internas en las vías respiratorias, por lo que fueron trasladadas de urgencia por elementos de Bomberos Voluntarios al Hospital General de Tampico.

Fuentes médicas confirmaron que ambas fallecieron poco después, a consecuencia del grave daño pulmonar provocado por la inhalación de humo tóxico.

Autoridades municipales y cuerpos de auxilio iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio y deslindar responsabilidades, pues las niñas se encontraban solas en ese momento en la casa habitación.



