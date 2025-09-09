Incendio en termoeléctrica

Un incendio se presentó este lunes en una de las torres de enfriamiento de la planta Quantum Energía, anteriormente conocida como Iberdrola, ubicada sobre el Bulevar de los Ríos, entre la entrada a Playa Tesoro y la planta Posco.

El fuego fue rápidamente atendido por el personal interno de la empresa en coordinación con la Central de Emergencias de ASIPONA, además de Bomberos de Altamira y Protección Civil Municipal y Regional.

Las labores de control se prolongaron aproximadamente una hora, hasta lograr la completa extinción de las llamas.

Rafael Chitinos Aguilar, titular de Protección Civil Regional, confirmó que no se reportaron personas lesionadas y destacó que, pese a la circulación de imágenes en redes sociales, el incendio no generó daños de mayor gravedad.

"Trabajamos de manera coordinada con los equipos de emergencia de la planta y de ASIPONA para contener la situación", indicó.

En cuanto a las causas del siniestro, Chitinos Aguilar, informó que aún no se cuenta con un dictamen oficial, ya que se realizarán peritajes para determinar con precisión qué originó el incendio.

Hizo mención que 92 personas subcontratadas y 15 de planta fueron evacuadas de la planta, "no hubo ningún lesionado afortunadamente".

