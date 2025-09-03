Más de 100 colonias sin agua en Altamira

Más de 100 colonias sin agua en AltamiraLa Comapa reiteró a la ciudadanía que el regreso del suministro será paulatino
Este martes, al menos un centenar de colonias de Altamira enfrentan la suspensión del suministro de agua potable debido a reparaciones en las líneas de conducción de 20 y 24 pulgadas, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
De acuerdo con la dependencia, la principal afectación se registra en la línea de 20 pulgadas ubicada en Planta Duport, donde se presentó una fuga que obligó al corte de agua en 75 sectores del municipio.
Aunque las maniobras de reparación se estiman en ocho horas, el restablecimiento total del servicio podría demorar hasta 72 horas, pues el retorno será de forma progresiva.
La Comapa advirtió que, en caso de presentarse fallas eléctricas, el plazo podría prolongarse aún más.
Colonias afectadas
Entre las colonias y fraccionamientos que permanecerán sin servicio se encuentran: Jardines de Arboledas, San Jacinto, Santa Mónica, Los Olivos, Arboledas, Paraíso I, Valle Esmeralda, Corredor Industrial, Arecas, Emiliano Zapata, Laguna de la Puerta, Satélite Chapala, Hacienda Las Palmas, Las Alamedas, Colinas de Altamira, Municipios Libres, Paseo Real, Villas del Sol, Las Haciendas, Palmares, Villas de Altamira, Monte Alto, Nuevo Lomas del Real, Alejandro Briones, entre muchas otras.