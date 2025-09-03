Más de 100 colonias sin agua en Altamira

Este martes, al menos un centenar de colonias de Altamira enfrentan la suspensión del suministro de agua potable debido a reparaciones en las líneas de conducción de 20 y 24 pulgadas, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

De acuerdo con la dependencia, la principal afectación se registra en la línea de 20 pulgadas ubicada en Planta Duport, donde se presentó una fuga que obligó al corte de agua en 75 sectores del municipio.

Aunque las maniobras de reparación se estiman en ocho horas, el restablecimiento total del servicio podría demorar hasta 72 horas, pues el retorno será de forma progresiva.

La Comapa advirtió que, en caso de presentarse fallas eléctricas, el plazo podría prolongarse aún más.

Colonias afectadas