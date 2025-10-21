Sistema lagunario sobrepasa un 30%

El sistema lagunario de Altamira se encuentra en un metro con 52 centímetros sobre el nivel del mar, es decir, rebasa su máximo con 30 por ciento.

Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de la Comapa Altamira, señaló que está en un nivel de captación óptimo.

Refirió que con la avenida que se espera en el río Pánuco, no se esperan problemas de desbordamiento del sistema lagunario, "si a caso aumentaría unos centímetros. No está bajando mucha agua".

"También hay que entender que hay una variación de marea de 60 centímetros, que sube y baja".

El funcionario, mencionó que vienen unos 40 centímetros de agua por el caudal del Pánuco, el cual podría expandirse en los márgenes tanto del lado de Tamaulipas como del norte de Veracruz.



