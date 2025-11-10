Sentencian a hombre por abuso a menor en Altamira

Un hombre fue sentenciado a más de 11 años de prisión por cometer abuso sexual contra una persona menor de edad, delito comedido en Altamira, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET).

El hombre identificado como Pedro Fabián "N" fue sentenciado a 11 años, 8 meses y 10 días de prisión por el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad. De acuerdo con la dependencia, el agente del Ministerio Público aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos entre el 1 y el 30 de junio de 2021, en un domicilio ubicado al norte del municipio de Altamira.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena tras valorar los elementos presentados durante el proceso judicial. Además de la pena de prisión, el juez impuso a Pedro Fabián "N" una multa de 17 mil 532 pesos con 06 centavos y el pago de la reparación del daño por 19 mil 200 pesos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas destacó la importancia de este caso como parte de sus esfuerzos para combatir el abuso sexual y proteger a los menores de edad.