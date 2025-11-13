Instalarán semáforos inteligentes en Avenida de la Industria en Altamira

Para desahogar el tráfico que se forma en horas pico en la Avenida de la Industria de Altamira, se habrán de instalar semáforos inteligentes que estén sincronizados y que apoyen al flujo constante.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, señaló que también está en proyecto la construcción del segundo piso, el cual, seguramente ayudará al desfogue vehicular.

Y es que este jueves entró en operación un nuevo semáforo en el acceso a la recién inaugurada tienda Home Depot frente a Almacenes Miramar. "Esperemos que el próximo año ya empiece la construcción del segundo piso. Es una obra completamente privada de más de 6 mil millones de pesos".

Dijo Martínez Manríquez, que el proyecto ya está muy avanzado, y que en su segunda etapa se contempla llegar a Ciudad Madero. Asimismo, menciona que se tiene el proyecto de que el segundo piso llegue hasta el acceso al Puerto Industrial de Altamira.

"Queremos llevarlo hasta el puerto de Altamira, allí irán a ir las ramificaciones. Acuérdense como inició el transporte público en la Ciudad de México", concluyó el munícipe.