Se la ven "dura" habitantes del margen del río Tamesí

No obstante, en esa región ribereña, hay unas 400 familias que sobreviven de la pesca y agricultura, y ven la misma suerte, ya que asegura que los 28 programas federales que tenían han desaparecido, y el único que les queda, "no lo están pagando, es el de Bienpesca, que son 7,200 pesos, pero no lo han pagado, ya a qué estamos y nada".

Preciosa que el nivel de la laguna y del río ya disminuido considerablemente, lo que hace que disminuyan las especies.

Menciona que por el momento están sobreviviendo con la captura de jaiba, sin embargo ésta aún no tiene un tamaño deseable.

En cuanto a la langosta, el entrevistado precisó que es una especie que se estuvo capturando en grandes cantidades, sin embargo a ellos se les pagaba a 25 pesos el kilogramo.

"Ahorita lo que están saliendo es un poquito de jaiba y la acamaya, pero es muy poca que a veces no costea ni para la gasolina", indicó García Cabrales.

Asimismo refirió que en tiempos difíciles para la pesca, se dedican a la agricultura, pero ahora sin apoyos, también están en crisis, pues hay plagas que acaban con los cultivos y no tienen recursos para combatirlas con plaguicidas.