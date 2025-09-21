Alumnos de CETis podrían enfrentar acciones legales

La Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y de la Familia del Sistema DIF Altamira advirtió que los estudiantes implicados en la agresión contra el director del CETis 78 podrían enfrentar consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de medidas de internamiento.

Francisca Arteaga Hernández, titular del organismo, señaló que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya se encuentra analizando el caso y que, en cuanto se solicite formalmente la intervención del DIF, se actuará para garantizar que se cumpla la ley.

"De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones pueden aplicarse a adolescentes a partir de los 12 años, por lo que, de acreditarse la responsabilidad de los jóvenes involucrados, podrían implementarse medidas legales correspondientes", explicó Arteaga Hernández.

El incidente tuvo lugar el pasado miércoles 17, alrededor de las 14:00 horas, en las instalaciones del CETis 78, ubicado en la colonia Tampico-Altamira.

Diversos videos compartidos en redes sociales muestran cómo un grupo de estudiantes agrede físicamente al director del plantel, lo que generó la apertura de una investigación tanto por parte de las autoridades educativas como de las instancias de procuración de justicia.

Arteaga Hernández, subrayó que su objetivo es proteger los derechos de los menores involucrados y garantizar que cualquier acción se apegue a la ley, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.