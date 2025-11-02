Sancionará PC a la CFE

Tras el accidente en el que dos trabajadores resultaron heridos al desplomarse un poste que intentaban retirar en la colonia Nuevo Madero, la Dirección de Protección Civil de Altamira anunció sanciones tanto para la Comisión Federal de Electricidad como para la empresa contratista, al no contar con los permisos municipales para realizar trabajos en alturas.

María Luisa Cuevas Rivera, titular de la dependencia, explicó que la CFE había informado al municipio sobre un plan para sustituir 70 postes en mal estado en los sectores Nuevo Madero y Miramar, sin embargo, señaló que la empresa responsable de las labores no gestionó los permisos correspondientes ante Protección Civil.

“Les preguntamos a los trabajadores donde se registró el accidente si contaban con los permisos para hacer ese tipo de trabajos, y pues desconocían. Le echaban la pelotita a la CFE”, precisó Cuevas Rivera.

La funcionaria informó que la CFE deberá entregar una bitácora detallada de los postes que serán reemplazados, a fin de que Protección Civil realice las inspecciones pertinentes y verifique las condiciones de seguridad antes de autorizar las labores.

En caso de que la empresa contratista no cuente con los permisos requeridos, podrían aplicarse multas de hasta mil UMAs -equivalentes a poco más de 108 mil pesos-, y en caso de reincidencia, la sanción podría duplicarse.

Cuevas Rivera, reiteró que estos procedimientos buscan prevenir accidentes laborales y garantizar que las compañías que realizan trabajos en infraestructura eléctrica cumplan con las normas de seguridad establecidas por el municipio.