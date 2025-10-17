Detienen a hombre señalado de robos en el centro de Altamira

Un sujeto que ya reportaron había robado en varios negocios fue detenido por comerciantes y atado con una cuerda, para después ser trasladado a la presidencia municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana de este viernes en una tienda de artículos personales en el Bulevar Allende y calle Hidalgo.

De acuerdo con lo informado, el sujeto llegó al establecimiento y distrajo a la encargada para apoderarse de una cartera.

La encargada, desde que llegó el sujeto, le pareció sospechoso, toda vez que éste, tenía tatuado en la frente la palabra "Rata".

Cuando el sujeto tomó la cartera, la encargada fingió que no vio, pero instantes después dio aviso al dueño, quien de inmediato se trasladó para detenerlo justo cuando el delincuente pretendía tomar un taxi.

Allí, los comerciantes se arremolinaron, y algunos de ellos, lo golpearon en cuerpo y cara.

"Ya nos manifestamos, les dijimos que no hay vigilancia en la zona centro y esto es la prueba. Nos roban y nadie hace nada. La Canaco sale a decir que estamos bien, y no es así", dijo el captor del ladrón.

Después de esperar a la Guardia Estatal por varios minutos, decidieron trasladarlo a pie, hasta la Presidencia Municipal, en donde pidieron que las autoridades refuercen la seguridad.

El sujeto también llevaba billetes falsos y algunos de juguete, los cuales quedaron esparcidos en el piso.

Poco después de una hora de haberse realizado el reporte al C5, arribó la Guardia Estatal para arrestarlo y trasladarlo a los separos.

Ernesto Ceja, un comerciante de la calle Hidalgo, comentó que los robos están a merced del día.

Nos pegan mucho los robos, a mí me han robado dinero, herramientas, artículos... Nadie hace nada.

Cabe hacer mención que el detenido aceptó que andaba robando, incluso, aseguró que acababa de robar un machete en un establecimiento y lo vendió a un vigilante del DIF Municipal.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la situación y agradeció a los ciudadanos dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.



