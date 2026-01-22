DIF Altamira alerta por aumento de reportes de niños dejados solos en casa

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal ha atendido al menos seis denuncias anónimas en las que se reporta a menores de edad abandonados temporalmente en sus domicilios, una práctica que, de acuerdo con la autoridad, se ha vuelto cada vez más frecuente en el municipio.

Acciones del DIF ante el abandono infantil

Francisca Arteaga Hernández, titular del área, advirtió que esta conducta representa un grave riesgo para la integridad de los menores y puede derivar en tragedias, como la ocurrida recientemente durante el fin de semana, por lo que exhortó a madres y padres de familia a no descuidar su responsabilidad.

Explicó que la mayoría de los avisos se reciben a través del número de emergencias 911, donde la ciudadanía puede denunciar de forma anónima. Tras cada reporte, personal del DIF acude de inmediato al lugar para verificar la situación.

Consecuencias del abandono temporal de menores

"En la mayoría de los casos comprobamos que los niños efectivamente se encuentran solos, por lo que se procede conforme a la ley, aplicando las sanciones correspondientes a los padres y, cuando no existen condiciones adecuadas para su cuidado, se canaliza a los menores a espacios seguros", detalló.

Arteaga Hernández, agregó que, de manera paralela, se brinda orientación a las familias sobre prácticas de crianza responsables, con el objetivo de que puedan recuperar la custodia una vez que demuestren estar en condiciones de garantizar la seguridad y bienestar de sus hijos.

Orientación a familias sobre crianza responsable

La situación de los menores abandonados es una realidad preocupante en Reynosa, y el DIF municipal se mantiene alerta para atender cada denuncia y asegurar el bienestar de los niños afectados.