Inspeccionan mascotas en Altamira para prevenir gusano barrenador

Inspectores de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del gobierno de Tamaulipas realizan revisiones preventivas a mascotas en el punto de verificación de Altamira, con el fin de evitar el ingreso del gusano barrenador.

En esta temporada de mucho movimiento en carreteras y el traslado de personas de un estado a otro, y hasta animales domésticos, el personal realiza revisiones preventivas con el objetivo de detectar oportunamente posibles heridas y evitar que estas se conviertan en una vía de ingreso del gusano barrenador a Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de vigilancia sanitaria, orientada a proteger la salud animal y fortalecer las medidas de prevención en la región.