Frío provoca fugas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira reportó un incremento considerable en las fugas de agua potable durante la presente semana, fenómeno atribuido a la baja en el consumo doméstico provocada por las recientes temperaturas frías.

El gerente general del organismo operador, Gabriel Arcos Espinosa, explicó que el descenso en el uso del servicio genera un aumento en la presión dentro de las tuberías, lo que ha derivado en rupturas en distintos puntos de la ciudad.

Acciones de la autoridad ante el aumento de fugas

Indicó que esta situación modificó por completo la naturaleza de los reportes ciudadanos, desplazando los trabajos de desazolve a un segundo plano. "Las fugas pasaron a ser el principal problema a atender. Antes predominaban los taponamientos de drenaje, ahora estos bajaron hasta el cuarto lugar", señaló el funcionario.

Arcos Espinosa, detalló que las cuadrillas de la dependencia laboran de manera continua para atender la contingencia, incluso en horarios nocturnos, con reparaciones recientes en sectores como La Pedrera y Miramar.

Impacto en la comunidad por baja presión de agua

Reconoció que la multiplicación de averías ha ocasionado baja presión en algunas colonias, por lo que solicitó a la población reportar de inmediato cualquier escape de agua y mantener paciencia ante la alta demanda de servicios.

Asimismo, anunció que este miércoles se realizará un paro programado para la instalación de una nueva reconexión en la red principal, lo que provocará la suspensión temporal del suministro en gran parte del municipio.

Detalles sobre la suspensión temporal del suministro

Las zonas que resultarán afectadas incluyen el sector centro-norte, Miramar, La Pedrera y Monte Alto, lo que representa entre el 60 y 65 por ciento de la ciudad sin servicio. Estima que los trabajos concluyan durante la noche, con el objetivo de restablecer el abasto de agua en el transcurso de la madrugada.