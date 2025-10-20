Rellenan canal que provoca inundaciones

Vecinos de la colonia Adolfo López Mateos denunciaron la invasión y relleno de un canal pluvial que, tras las recientes lluvias, ocasionó inundaciones en al menos diez viviendas del sector.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, entre ellos Diego Rafael Castillo Marín y Luz Mariela González, una mujer habría rellenado el canal hace aproximadamente dos años para construir una vivienda en un terreno ubicado entre las calles Juan Escutia, Miguel Alemán y Emiliano Zapata, asegurando que el espacio le pertenecía.

"La señora rellenó el canal para poder edificar, pero desde entonces el agua ya no tiene por dónde salir y ahora cada vez que llueve nos inundamos", señalaron los vecinos.

Los habitantes indicaron además que ya interpusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes y acusaron al personal de Obras Públicas de haber facilitado, presuntamente, el material que fue utilizado para tapar el cauce natural del agua, lo que agravó el problema.

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Altamira para que intervenga y se restablezca el canal pluvial antes de que las lluvias continúen generando mayores afectaciones.



