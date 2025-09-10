Endurecen sanciones por robos a escuelas

Para frenar los constantes saqueos y actos de vandalismo en las escuelas de Tamaulipas, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal que aumenta las penas contra quienes atenten contra la infraestructura educativa.

La propuesta fue impulsada por el diputado altamirense Marcelo Abundiz Ramírez, quien advirtió que el deterioro de los planteles por causa de la delincuencia genera inseguridad entre alumnos, maestros y padres de familia.

"Las escuelas son espacios donde se construye el futuro de Tamaulipas. No podemos permitir que los robos sigan afectando la formación de nuestros niños y jóvenes", sostuvo el legislador.

Señaló que con el dictamen avalado, las sanciones pasarán de cinco a quince años de prisión, dependiendo de la gravedad y del monto robado. Además, los responsables deberán cubrir multas de hasta mil UMAS, equivalentes a uno a tres veces el valor de lo sustraído.

La reforma recibió el respaldo de la bancada de MORENA y fue aprobada por unanimidad en el pleno legislativo.

Abundiz Ramírez refirió que es tiempo de que las escuelas estén libres de robos y vandalismo, señalando que ahora, quienes pretendan delinquir de esa forma, deberán pensarlo dos veces, pues si son detenidos, seguramente serán sancionados conforme a la nueva Reforma aprobada en el Congreso Estatal.