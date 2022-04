Récord de incendios en Altamira

Y es que señala que en muchas ocasiones los ganaderos queman el sácate seco de sus parcelas a fin de que renazca zacate nuevo para las reses.

Indica que por fortuna no se han registrado personas muertas o lesionadas.

Manifestó que el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil han tenido la capacidad para atender estás conflagraciones, sin embargo es importante que estos incendios no se registren.

Y es que señala que hay quienes queman basura y no están al pendiente hasta que ya no haya riesgo y esto, en la mayoría de las veces se sale de control.

TEMPORADA DE ABEJAS

Asimismo Mones Rosales, informó que ya se está en temporada de fuerte calor, lo que hace que las abejas formen en esa zona los enjambres, y debido a que son africanizadas, y sus ataques pueden ser mortales.

"Que no las traten de atrapar, que no las manipulen, que no las espanten, porque sus piquetes pueden ser mortales", refirió el entrevistado por último.