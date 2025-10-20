Llega ayuda a Veracruz

Más de ocho toneladas de ayuda humanitaria fueron trasladadas por Cruz Ámbar Altamira y la Federación Local de Trabajadores de Altamira hacia los municipios veracruzanos de Pánuco y El Higo, donde miles de familias resultaron afectadas por las recientes inundaciones.

En El Higo, una de las zonas con mayores daños, los apoyos se distribuyeron en nueve comunidades rurales.

La caravana solidaria, integrada por más de diez vehículos, fue encabezada por el delegado de Cruz Ámbar, Humberto Hernández Zúñiga, y el líder cetemista, Jaime Enrique García Contreras.

Los donativos incluyeron alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos, artículos de limpieza, ropa y herramientas como palas y escobas para apoyar las labores de saneamiento en los hogares afectados.

La recolección de víveres se llevó a cabo en distintas colonias de Altamira, donde la población respondió con generosidad al llamado de solidaridad.

La caravana partió el viernes pasado, y durante el fin de semana se concretó la entrega directa de los suministros a las familias damnificadas como los Ejidos La Gloria, Cube de la Vega, y el centro de El Higo, Veracruz.

Humberto Hernández, señaló que en esta ocasión, la caravana fue excenta del pago de peaje en las casetas.



