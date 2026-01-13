Reciclaje crece en Altamira

Aunque la industria del reciclaje ha registrado un crecimiento importante en Tamaulipas durante la última década, en la zona sur del estado aún persiste una marcada falta de cultura en la separación de residuos desde los hogares, advirtió María Hilaria Gómez Solís, empresaria del ramo.

¿Qué desafíos enfrenta el reciclaje en Tamaulipas?

La entrevistada señaló que actualmente operan alrededor de 50 empresas recicladoras en Altamira, cuando hace diez años apenas existían entre 15 y 20, lo que refleja el interés creciente por esta actividad económica, incluso de compañías provenientes de otras entidades del país. "Hace diez años eran como unos 15 ó 20, hoy ya son cerca de 50, o quizá más, porque de diversas partes del país vienen a buscar material reciclado", expresó.

Indicó que los materiales que más se recuperan son el cartón, el PET y el plástico, siendo el cartón el de mayor volumen, el cual se comercializa principalmente a ciudades como Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

Impacto del reciclaje en la economía local de Altamira

Gómez Solís explicó que alrededor de 500 familias en Altamira dependen directamente del reciclaje, ya sea mediante centros de acopio o actividades de recolección, por lo que se trata de una fuente importante de empleo para la región. No obstante, reconoció que emprender en este sector no resulta sencillo, debido a que los permisos son costosos y los trámites altamente burocráticos, lo que limita el surgimiento de nuevas empresas.

Asimismo, subrayó que el principal reto sigue siendo la falta de separación de residuos en los hogares, lo que dificulta el aprovechamiento de los materiales. "Desde casa echan la basura revuelta, y ahí comienza la primera práctica para separar lo orgánico de lo inorgánico", comentó.

Acciones educativas para fomentar la separación de residuos

En el ámbito educativo, informó que empresas recicladoras están impulsando programas para recuperar libros usados en escuelas, evitando que terminen en el relleno sanitario. Detalló que al menos cinco escuelas han solicitado apoyo para la recolección de libros, y a cambio reciben beneficios para su infraestructura, como pintura o materiales diversos. "Muchas veces los libros llegan a los contenedores o al relleno sanitario y los pepenadores los sacan ya sucios y deteriorados", lamentó.

Finalmente, destacó que el reciclaje no sólo representa un beneficio económico, sino que es una herramienta fundamental para reducir la contaminación y mitigar los efectos del cambio climático, por lo que reiteró el llamado a fomentar esta práctica desde los hogares y las escuelas.