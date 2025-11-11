Incendio acaba con recicladora de cartón

Un fuerte incendio registrado la madrugada de este lunes arrasó con una recicladora de cartón ubicada en el ejido Francisco Medrano, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia que finalmente lograron controlar la situación y poner a salvo a un hombre que habitaba en el lugar.

De acuerdo con información de Protección Civil Municipal, el siniestro fue reportado a través de la Central de Emergencias, alertando sobre un incendio en un inmueble situado en la calle Constitución, entre Francisco Medrano y Hacienda de los Encinos Norte.

¿Qué ocurrió?

A la llegada de las unidades de auxilio, las instalaciones se encontraban completamente envueltas en llamas, lo que obligó a los elementos a iniciar de inmediato las maniobras de combate al fuego, que consumió una gran cantidad de material reciclable y dejó daños materiales de consideración.

Cabe hacer mención que viviendas contiguas de madera y cartón sufrían el peligro de correr con la misma suerte, sin embargo, la intervención de los Bomberos fue oportuna.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, durante la intervención se logró rescatar con vida al señor Abel Argüelles, de 55 años, quien residía en el lugar y fue puesto a salvo sin que se reportaran lesiones graves.