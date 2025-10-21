Sin operar radar meteorológico

Desde hace casi un mes, el radar meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ubicado en Altamira permanece fuera de servicio debido a una avería en uno de sus componentes electrónicos, informó el director del Organismo de Cuenca Golfo Norte, Jaime Gudiño Zárate.

El funcionario explicó que el desperfecto se localizó en la tarjeta principal del sistema, por lo que se está a la espera de la llegada de una pieza específica solicitada a un proveedor especializado.

"Se trata de una falla electrónica en un componente particular de la tarjeta; ya se pidió el repuesto y en cuanto llegue se procederá a la reparación", comentó Gudiño Zárate, quien añadió que el equipo dejó de funcionar hace entre 20 y 30 días.

El radar, que comenzó a operar en 2020 y fue reactivado a inicios de este año, es una herramienta fundamental para la detección y monitoreo de fenómenos meteorológicos. Su cobertura alcanza los 600 kilómetros, lo que permite identificar ciclones, tormentas y lluvias intensas, mientras que dentro de un radio de 400 kilómetros puede medir la intensidad y categoría de los sistemas atmosféricos.

Antes de su instalación, la red de monitoreo de la Conagua tenía un alcance máximo de 200 kilómetros, por lo que el radar de Altamira duplicó la capacidad de observación en la región.

Gudiño Zárate, aseguró que una vez sustituido el componente dañado, el radar volverá a funcionar normalmente, fortaleciendo la vigilancia meteorológica y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias climatológicas.



