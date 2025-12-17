CFE anuncia inversión en Central Ciclo Combinado en Altamira

El municipio de Altamira, Tamaulipas está incluido en los proyectos que iniciará la Comisión Federal de Electricidad durante el 2026 para la construcción de Centrales Ciclo Combinado (CCC), de acuerdo con el anuncio hecho este miércoles durante la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalles sobre la inversión de la CFE en Altamira

En la explicación del proyecto se indicó que en el municipio de Altamira se instalará una Central Ciclo Combinado con una inversión de más de 15 mil millones de pesos, además de los proyectos fotovoltaicos y de energía eólica que también llegarán al territorio tamaulipeco, lo que permitirá a, estado participar en la generación de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía.

Proyectos energéticos adicionales en Tamaulipas

En la conferencia, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya se desarrollan trabajos de ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC de Altamira, Tamaulipas, en donde se invertirán 15 mil 38.5 mdp.