Ya son 827 mil metros cúbicos de desazolve en el Champayán

Los trabajos de saneamiento en la laguna de Champayán avanzan conforme a lo programado dentro del Proyecto de Recuperación del Sistema Lagunario, toda vez que hasta el momento se han retirado más de 827 mil metros cúbicos de azolve, lo que representa una superficie saneada de aproximadamente 63 hectáreas.

Gabriel Arcos Espinosa, Gerente General de la Comapa Altamira, señaló que una parte importante de las labores se concentra en la zona de las antiguas lagunas de oxidación, en el sector Laguna Florida, donde el material extraído se ha utilizado como relleno.

Estas acciones han tenido una inversión cercana a los 27.8 millones de pesos, en donde participan las dragas "Altamira´´ y "Champayán´´.

Señaló que el objetivo principal es garantizar el suministro de agua potable a la población, especialmente durante los periodos de sequía, cuando la demanda del recurso aumenta debido a las altas temperaturas.

Aseguró que el proceso de recuperación avanza de manera positiva, con el propósito de mejorar la capacidad de almacenamiento de la laguna y reforzar la seguridad hídrica de Altamira en el corto y mediano plazo.