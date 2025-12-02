Reciente industria bloqueos carreteros

La industria petroquímica de Altamira enfrenta afectaciones económicas de gran magnitud tras los bloqueos carreteros realizados por agricultores en la zona conurbada, situación que paralizó durante varios días el tránsito de unidades de carga.

¿Cómo impactaron los bloqueos en la industria petroquímica?

Julio Alfaro Flores, secretario general del sindicato de Petroquímicos, informó que la interrupción prolongada del flujo vehicular provocó retrasos significativos en el traslado de materias primas tanto a nivel nacional como internacional, lo que derivó en pérdidas millonarias para las empresas instaladas en el corredor industrial.

Detalló que las protestas, que se extendieron por alrededor de tres días, impactaron directamente la operación logística de las compañías, al impedir el acceso y salida de camiones con insumos indispensables para la producción.

Acciones del sindicato ante las protestas de agricultores

El líder sindical cuestionó la falta de sensibilidad del gobierno federal ante las afectaciones que sufrió la cadena petroquímica, al considerar que no se tomaron en cuenta las necesidades del sector durante el desarrollo del conflicto.

Ante esta situación, Alfaro Flores exhortó a las autoridades a instalar mesas de diálogo con los agricultores para prevenir nuevos bloqueos y garantizar la estabilidad operativa del complejo petroquímico de Altamira.

Consecuencias económicas de las protestas en Altamira

Las afectaciones económicas en la petroquímica de Altamira son un reflejo de la importancia de mantener el diálogo entre los sectores productivos y las autoridades, para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.