Agreden a director en Cetis 78 de Altamira durante protesta estudiantil

Altamira, Tamaulipas.- Una manifestación de alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) No. 78 terminó este miércoles en disturbios y daños materiales en la institución ubicada en Altamira, mientras protestaban contra el director del plantel, Julio César Barrón Morales, a quien acusan de presuntos actos impropios hacia dos alumnas.

Durante la protesta, algunos estudiantes rompieron ventanas y realizaron otros actos vandálicos, mientras que testigos reportaron agresiones directas hacia el director, quien tuvo que ser resguardado por elementos de la Guardia Estatal.

Varias patrullas acudieron al lugar para restablecer el orden y evitar que los hechos se intensificaran.

Hasta el momento, no se han confirmado personas lesionadas ni detenciones. Las autoridades educativas y de seguridad evalúan los daños ocasionados y definirán las medidas para garantizar la seguridad en la institución.