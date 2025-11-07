Perderán el semestre alumnos del CETis 78

Perderán el semestre alumnos del CETis 78Jóvenes que se vieron involucrados en la protesta y agresión al director
Alumnos que se vieron involucrados en la protesta y agresión al director del CETis 78 definitivamente perderán este semestre, pues fueron retirados y serán reincorporados hasta que terminen con un tratamiento psicoterapéutico.
El titular de la DGTI en Tamaulipas, Olegario Muñiz Cura, informó que fueron 12 alumnos a los que se les detectó que actuaron con mayor gravedad en contra de las instalaciones y del ahora ex director de la institución.
"A la mejor participaron un poquito más, pero a la hora de valorar la gravedad, se fueron reduciendo. Estamos hablando de esta cantidad (12)".
Aclaró que a los alumnos implicados en la agresión, fueron retirados temporalmente de la institución y que hasta no cumplir con los protocolos de atención, y estar en comunicación con los padres de familia se tomaría la determinación final.
¿Qué medidas se están implementando?
Señaló que ahora, a raíz de lo ocurrido, se han reforzado las medidas de seguridad en los planteles de la DGTI, empezando por un sistema de control de acceso a los mismos, a través de reconocimiento facial.
Son 6 planteles en el estado que ya cuentan con este sistema, en el que los jóvenes estudiantes al entrar se someten a un registro facial y al retirarse del plantel de igual forma.
Los padres de familia por medio de una aplicación sabrán a qué hora entraron sus hijos y en qué horario salieron de las instalaciones.
¿Cuál es la población estudiantil afectada?
Por último, Muñiz Cura dijo que tienen 31 planteles en el estado con una población de casi 54 mil alumnos.