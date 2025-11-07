Perderán el semestre alumnos del CETis 78

Alumnos que se vieron involucrados en la protesta y agresión al director del CETis 78 definitivamente perderán este semestre, pues fueron retirados y serán reincorporados hasta que terminen con un tratamiento psicoterapéutico.

El titular de la DGTI en Tamaulipas, Olegario Muñiz Cura, informó que fueron 12 alumnos a los que se les detectó que actuaron con mayor gravedad en contra de las instalaciones y del ahora ex director de la institución.

"A la mejor participaron un poquito más, pero a la hora de valorar la gravedad, se fueron reduciendo. Estamos hablando de esta cantidad (12)".

Aclaró que a los alumnos implicados en la agresión, fueron retirados temporalmente de la institución y que hasta no cumplir con los protocolos de atención, y estar en comunicación con los padres de familia se tomaría la determinación final.

¿Qué medidas se están implementando?

Señaló que ahora, a raíz de lo ocurrido, se han reforzado las medidas de seguridad en los planteles de la DGTI, empezando por un sistema de control de acceso a los mismos, a través de reconocimiento facial.

Son 6 planteles en el estado que ya cuentan con este sistema, en el que los jóvenes estudiantes al entrar se someten a un registro facial y al retirarse del plantel de igual forma.

Los padres de familia por medio de una aplicación sabrán a qué hora entraron sus hijos y en qué horario salieron de las instalaciones.

¿Cuál es la población estudiantil afectada?