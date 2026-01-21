Se quema casa por veladora encendida

Un domicilio del fraccionamiento Los Mangos fue consumido parcialmente por el fuego, presuntamente a causa de una veladora que quedó encendida, movilizando a elementos de Protección Civil y Bomberos durante las últimas horas.

El incidente fue reportado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Coco y Durazno, número 221, donde vecinos alertaron sobre la presencia de humo y llamas al interior del inmueble.

Acciones de la autoridad tras el incendio

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil municipal, encabezada por Romel Martínez Flores, las primeras indagatorias señalan que el fuego se originó de manera accidental, al parecer por una veladora encendida que alcanzó material inflamable dentro de la casa.

Al sitio acudieron Bomberos de Altamira, quienes lograron controlar y extinguir el incendio tras varios minutos de maniobras, evitando que las llamas se propagaran a viviendas contiguas.

Detalles confirmados sobre el siniestro

Martínez Flores, confirmó que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del siniestro, por lo que no se registraron personas lesionadas. Posteriormente se efectuaron labores de enfriamiento, remoción de escombros y retiro de madera calcinada.