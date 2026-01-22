Alerta PC por uso de ´diablitos´ en fraccionamientos

El uso de conexiones irregulares conocidas como "diablitos" en instalaciones eléctricas continúa siendo una de las principales causas de incendios en viviendas, especialmente en fraccionamientos, por lo que autoridades municipales exhortaron a la población a evitar esta práctica y denunciarla de manera oportuna.

¿Qué riesgos representan los diablitos en instalaciones eléctricas?

El secretario de Protección Civil Municipal, Romel Martínez Flores, señaló que este tipo de conexiones representan un alto riesgo debido al sobrecalentamiento de cables, extensiones y empalmes improvisados, lo que puede derivar en siniestros con consecuencias graves para las familias.

Indicó que no sólo el robo de energía eléctrica debe ser reportado, sino también las conexiones ilegales a la red de agua potable, a fin de que las dependencias correspondientes puedan intervenir.

"Estas situaciones irregulares incrementan considerablemente el riesgo de incendios. Pasar energía eléctrica de una vivienda a otra o colocar un ´diablito´ no es la forma adecuada y pone en peligro a todos", advirtió el funcionario.

Acciones de la autoridad ante conexiones ilegales

Martínez Flores explicó que, en el caso de las instalaciones eléctricas irregulares, los reportes se canalizan directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realice las inspecciones y acciones necesarias.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para informar de inmediato cualquier anomalía que detecten en sus colonias o fraccionamientos, con el objetivo de prevenir tragedias mayores y salvaguardar la integridad de los habitantes.