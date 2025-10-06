Linchan a presunto violador de una niña

Un sujeto terminó en la cama de un hospital con fuertes lesiones tras ser pinchado por un enardecido grupo de vecinos , luego de que se descubriera que había abusado de una niña de 13 años.

Los hechos se registraron a primera hora de este domingo en la calle Olivo del fraccionamiento Jardines de Arboledas.

De acuerdo a lo informado, el sujeto de 38 años de edad habría abusado sexualmente de la menor, quien puso de conocimiento a sus padres.

De inmediato vecinos del sector se enteraron de la situación, lo que derivó a que lo sacarán de su domicilio y lo empezarán a golpear con gran saña.

De inmediato arribaron elementos de la Guardia Estatal, para calmar los animos de la enardecida turba de vecinos, así como unidades de emergencias al sitio.

Voluntarios trasladaron al sujeto bajo detención policial al Hospital Regional de Altamira IMSS Bienestar "Dr. Rodolfo Torre Cantú".

Aparentemente, el sujeto con engaños obligó a la menor de edad a introducirse a su domicilio en donde abusó sexualmente de ella.

Elementos de la Guardia Estatal tras tomar control de la situación, permitieron a los paramédicos de Bomberos Voluntarios revisar al sujeto, el cual presentaba múltiples golpes, incluso con objetos contusos.

Se informó que la condición del sujeto era delicada, toda vez que presentaba lesiones y hemorragias internas.



