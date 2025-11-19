Apuestan agricultores por la soya y el sorgo

Agricultores de Altamira rezan porque no caiga el precio de la soya y el sorgo, pues actualmente consideran que se encuentran bien cotizados en la Bolsa de Valores.

¿Cuál es la situación actual del precio de la soya?

José Enriquez Reyes, dirigente de la CNC de Altamira, señaló que se está cosechando unas 20 mil hectáreas de soya y se están sembrando unas 25 a 30 mil hectáreas. Refirió que actualmente la soya y el sorgo se ubican entre 7 a 8 mil pesos la tonelada, lo que considera que es un precio bueno. "Esperemos que suba un poquito más y, al menos que no baje", expresó.

¿Cómo ha afectado el clima a la producción?

Menciona Enríquez Reyes que el exceso de lluvias le afectó a la soya en un 50 por ciento, sin embargo, esa producción se recupera con las trilladoras. "La soya es de mucha agua, pero no en exceso, que es lo que sucedió. La planta creció mucho y se cayó, pero las máquinas las levantan, se recupera", explicó.

En las comunidades donde se siembra soya y sorgo, dijo que son los ejidos Margaritas, Las 400as, el ejido 3 Mayo, El Fuerte y Maclovio Herrera. "Son comunidades en donde hay muy buena tierra para sembrar. Eso hace que se desarrolle bien la planta", concluyó.