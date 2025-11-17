Gasolina que se vende en Altamira, entre las más baratas del país

Durante la sección de "Quién es quién en los precios", presentada por la Profeco durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que una gasolinera de Altamira, Tamaulipas se ubica entre las que ofrecen el precio más bajo por litro de combustible.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, mencionó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.59 pesos por litro. "Estas son las estaciones que venden precios justos. Tenemos un precio promedio nacional de 23 pesos con 59 centavos el litro de gasolina regular. Identificamos esta, Pemex en Veracruz, 23 con 20; le vamos a poner una palomita".

¿Cuál es el precio en Altamira?

Y en cada una de las regiones, añadió, también ubicaron en el monitoreo precios justos del combustible. "Y recordar que en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 2 pesos por litro". En la lista presentada en La Mañanera del Pueblo, se observa una gasolinera ubicada en Altamira, Tamaulipas, siendo la del precio más barato en la región noreste, con un costo de 23.34 pesos, una ganancia de 1.70 pesos.

¿Qué estaciones tienen sobreprecios?

En el monitoreo también se identificaron estaciones con sobreprecios, como: Oxxo Gas en Morelia, Michoacán, con 24.99 pesos por litro y Petro Seven en Saltillo, Coahuila, con un margen de ganancia de 3.8 pesos por litro.