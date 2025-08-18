Encuentran extraña pieza arqueológica

Una pieza arqueológica fue localizada en una parcela de soya en el Ejido Cuauhtémoc, la cual tiene rasgos extraños, muy similares a las de las imágenes de los extraterrestres.

Quien localizó la pieza, un integrante de Tamaulipas Prehispánico, señala que se trata de una pieza muy peculiar, pues su tamaño es apenas de unos 5 centímetros, y semeja el rostro de lo que conocemos como alienígenas.

"La figura está algo extraña, ya que tiene rasgos como de extraterrestre. Juzguenlo, o a la mejor estoy mal".

Refiere que en sus tiempos libres se dedica a la búsqueda de piezas arqueológicas en parcelas y terrenos deshabitados.

Así como está pieza, refiere que ha encontrado múltiples piezas arqueológicas en la zona rural de Altamira.

"No vayan a pensar que yo la hice, así como está me la encontré. Aún tiene la tierra donde estaba enterrada".

"Los rasgos que tiene, parecen como de un extraterrestre y tengo otras dos más que me encontré, pero ésta tiene más rasgos".

Manifiesta que en lugares donde pasó el arado, es común encontrar este tipo de piezas, entre las que destacan utensilios de cocina, como molcajetes, vasijas, y figuras extrañas.

Indica que hay quienes incluso, han encontrado monolitos, y tallados en piedra.

Menciona que no está interesado en vender lo que se ha encontrado y en caso de que el INAH quiera reclarlo, sin problema se los entregará.

"Cuando gusten venir los del INAH, con gusto los atiendo y les entrego las piezas. Yo sólo las tengo en resguardo".



