Choca patrulla a dos abuelitos

Una pareja de adultos mayores terminó en el Hospital Privado Médica Salve, luego de que protagonizaran un fuerte percance vial en transitado cruce carretera la noche del sábado, donde aparentemente el responsable fue el conductor de una patrulla de la Guardia Estatal.

Lo anterior ocurrió en el Libramiento Altamira, cruce con Guadalajara de la colonia Altamira Sector 3, donde participaron una camioneta de reciente modelo de la marca Chevrolet Silverado en color blanco, perteneciente a la corporación policiaca, y un carro compacto de la marca Nissan March en color azul, en el cual viajaban los adultos mayores Juan "N" de 79 años de edad y su acompañante María "N" de 67 años.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo a lo informado, la camioneta oficial se trasladaba de norte a sur por el Libramiento Poniente a una velocidad excesiva. Al llegar al semáforo, este es ignorado en su luz roja e impacta al carro compacto donde viajaban los abuelitos.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Altamira, Voluntarios, Guardias Estatales, y Tránsito de la localidad, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido. Los paramédicos de Bomberos Voluntarios fueron quienes dieron los primeros auxilios a los lesionados, mismos que posteriormente fueron trasladados al hospital privado en Tampico.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Entre tanto, Tránsito de la localidad canalizó este accidente a la Fiscalía General de Justicia del Estado, llegando su personal posteriormente para tomar conocimiento. Las investigaciones están en curso para determinar las responsabilidades del incidente.