Ubican más casos de paracaidistas

Habitantes del fraccionamiento Hacienda Las Palmas, en el sector La Pedrera de Altamira, denunciaron la presencia de personas ajenas que intentan forzar viviendas deshabitadas para ocuparlas de manera irregular.

Martha Elizabeth Luna Llamas, vecina del sector, relató que en los últimos días han detectado la presencia de un hombre en actitud sospechosa.

"Llegó una persona al fraccionamiento que empezó a abrir y a forzar puertas. En nuestro chat de WhatsApp, llamado Alerta Palmas, compartimos lo que ocurre y entre todos salimos a verificar para proteger nuestros hogares", explicó.

De acuerdo con su testimonio, al ser cuestionado por los residentes, el sujeto reconoció que buscaba inmuebles para invadir.

"Cuando se le preguntó por qué lo hacía, respondió: ´Estamos buscando casas para ocupar´", señaló.

Un sondeo realizado por los propios colonos desde 2007 arroja que Hacienda Las Palmas cuenta con 599 viviendas, de las cuales 325 están habitadas legalmente, mientras que alrededor de 85 permanecen en condición de invasión.

Los vecinos advirtieron que esta problemática, es vigilada constantemente mediante grupos de mensajería, no sólo genera un clima de inseguridad, sino también riesgos en los servicios básicos.

"El problema es que algunos se cuelgan del agua de manera clandestina. Las mangueras se revientan, los registros se inundan y eso provoca cortocircuitos", añadió Luna Llamas.

Pidió a las autoridades municipales y de seguridad reforzar la vigilancia en la zona para evitar que continúen estas prácticas que, aseguran, ponen en riesgo tanto a los residentes como a la infraestructura del fraccionamiento.



